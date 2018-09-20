Видеосервис YouTube заблокировал канал рэп-баттлов Versus, имевший 4,3 миллиона подписчиков, за "многочисленные или серьезные нарушения условий использования" канала, в том числе в отношении "спама, обмана и введения пользователей в заблуждение".

Согласно рейтингу YouTube, на 19 сентября канал versusbattleru находился на 34 месте в топ-100 каналов русскоязычного сегмента сервиса, - сообщает РБК.

Канал Versus стал широко известен после баттла между исполнителями Oxxymiron (Мироном Федоровым) и Гнойным (Вячеславом Машновым). Их баттл за сутки посмотрели более четырех миллионов человек.

YouTube заблокировал по тем же причинам аккаунт автоблогера AcademeG . У канала петербуржца Константина Заруцкого было более 2,7 миллионов подписчиков, общее число просмотров роликов превышало 550 миллионов.