YouTube заблокировал канал рэп-баттлов Versus
20 сентября 2018, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]
Видеосервис YouTube заблокировал канал рэп-баттлов Versus, имевший 4,3 миллиона подписчиков, за "многочисленные или серьезные нарушения условий использования" канала, в том числе в отношении "спама, обмана и введения пользователей в заблуждение".
Согласно рейтингу YouTube, на 19 сентября канал versusbattleru находился на 34 месте в топ-100 каналов русскоязычного сегмента сервиса, - сообщает РБК.
Канал Versus стал широко известен после баттла между исполнителями Oxxymiron (Мироном Федоровым) и Гнойным (Вячеславом Машновым). Их баттл за сутки посмотрели более четырех миллионов человек.
YouTube заблокировал по тем же причинам аккаунт автоблогера AcademeG . У канала петербуржца Константина Заруцкого было более 2,7 миллионов подписчиков, общее число просмотров роликов превышало 550 миллионов.
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