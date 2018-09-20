Пользователи соцсетей возмущены решением властей повысить "материальную мотивацию" российских чиновников и госслужащих. Глава Минфина, первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что у чиновников слишком маленькие зарплаты и планируется выделить ассигнований на "материальную мотивацию" государственных служащих за ближайшие три года в размере 630 млрд рублей. Минфин объяснил повышение расходов на мотивацию госслужащих

Пользователи сетей предлагают стимулировать чиновников не зарплатой, а другими методами, - сообщает URA.RU. "А может, чтобы лучше работали, нужно лучше кандидатов выбирать и почаще спрашивать о проделанной работе?". И призывают: "Не завидуйте им, у них опаснейшая работа. Только посмотрите, сколько их за решеткой, правда живут они там лучше, чем мы на свободе".

Большинство людей возмущение повышением зарплат чиновникам: "Все им мало", "За какие заслуги? Мало дворцов себе настроили", "Держу челюсть, чтобы не отпала". Но есть люди, кто назвал новость о росте зарплат чиновникам "очередным фейком".