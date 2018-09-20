Посол Палестины в России отказался от своих слов в вопросе статуса Крыма
20 сентября 2018, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]
Абдель ХАФИЗА НОФАЛЬ 19 сентября дал интервью российским средствам массовой информации, в котором заявил, что палестинские власти поддерживают Россию в вопросе статуса Крыма, пишут "Аргументы недели-Крым".
Посол заявил, что Палестина, которую он представляет в России, понимает, что произошло в Крыму в 2014 году и поддерживает право народов на самоопределение.
В тот же день МИД Украины вызвал посла Палестины в Украине и потребовал от него объяснений за чужие откровения, подозревая, что заявления носят коллегиальный характер. Подозрения подтвердились.
Однако ближе к вечеру того же дня НОФАЛЬ отказался от своих слов.
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