Посол Палестины в России отказался от своих слов в вопросе статуса Крыма

Абдель ХАФИЗА НОФАЛЬ 19 сентября дал интервью российским средствам массовой информации, в котором заявил, что палестинские власти поддерживают Россию в вопросе статуса Крыма, пишут "Аргументы недели-Крым".

Посол заявил, что Палестина, которую он представляет в России, понимает, что произошло в Крыму в 2014 году и поддерживает право народов на самоопределение.

В тот же день МИД Украины вызвал посла Палестины в Украине и потребовал от него объяснений за чужие откровения, подозревая, что заявления носят коллегиальный характер. Подозрения подтвердились.

Однако ближе к вечеру того же дня НОФАЛЬ отказался от своих слов.