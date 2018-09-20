Денис Пушилин баллотируется на пост главы ДНР

Исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики публично объявил о решении баллотироваться на пост главы республики. Это было во многом прогнозируемое решение. Вопрос был в том, когда и где Денис Пушилин объявит о намерениях участвовать в выборах главы республики. По предварительной информации это должно было произойти завтра. Но Пушилин объявил о своих намерениях уже сегодня.

Площадкой для оглашения решения баллотироваться стало закулисье сцены, на которой сегодня в Донецке празднуется день мира. Аудиторией стали журналисты, которые задали исполняющему обязанности главы ДНР вопрос о намерениях участвовать в выборах.

Сами выборы назначены на 11 ноября. Завтра назначен день подачи документов. После этого кандидаты смогут приступить к сбору подписей в поддержку кандидата.