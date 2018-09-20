В сети распространили «левый» номер Симоньян перед звездным интервью?

Номер мобильного телефона главного редактора RT Маргариты Симоньян, который могли узнать Петров и Боширов не работает. Этот номер +7-909-203-05-17 не работает до сих пор. Он указан как номер мобильного телефона индивидуального предпринимателя Маргариты Симоньян. Той самой Симоньян, которая дополнительно работает главным редактором RussiaToday, и на которую вышли Петров и Боширов, чтобы дать интервью. Их Британия обвиняет в отравлении Скрипалей.

История с интервью уже сама стала информационным поводом. Петрова и Боширова искали все СМИ. Кто-то даже объявлял вознаграждение за любую информацию о них. Наконец, они вышли в свет. Связались с главным редактором телеканала RussiaToday, и предложили встретиться.

Сама главред RTутверждает, что Петров и Боширов позвонили ей на мобильный телефон. Якобы ее номер телефона найти не составляет труда. По ее словам, он есть «даже у курьеров службы доставки цветов».

Найти номер ИП Симоньян действительно оказалось нетрудно. Он высветился в результатах поискивика по запросу «мобильный номер Маргариты Симоньян». Однако дозвониться по нему до абонента не представляет возможным. Корреспондент АН пытался это сделать в течение последних нескольких дней с самого момента появления интервью. Все это время робот приятным женским голосом сообщал, что абонент находится вне зоны действия сети и вызов будет переадресован на другой телефон.

Стоит отметить, что сам сайт, на котором указан номер главреда RT, в верхних результатах поисковика появился совсем недавно. Корреспондент АН регулярно пользуется сайтами, на которых есть данные индивидуальных предпринимателей. Это позволяет находить контактные данные нужных людей. Интернет-портал с данными Маргариты Симоньян встретился впервые.