Эксперт о запрете русских песен во Львове: «Скоро запретят смотреть на Луну»

На Украине Львовский областной совет постановил запретить в регионе публично использовать «русскоязычный культурный продукт». Имеет в виду запрет на публичное воспроизведение песен на русском языке. Законопроект хотят распространить по территории всей Украины.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин сравнил запрет на воспроизведение русской речи с запретом смотреть на луну, пишет НСН.

«Почему бы не запретить ночью людям смотреть на луну и звезды? Пусть все жители Львовской области смотрят только себе под ноги как свиньи. Это решение из того же разряда. Запретить объективные процессы нельзя в наше время. В таких случаях социум возвращается в неандертальское обезьянье состояние», - рассказал он.

По мнению эксперта, местные депутаты должны заниматься хозяйственными делами: дорогами, экологией, переработкой мусора, транспортными проблемами, состоянием школ.