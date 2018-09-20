На особом контроле - выполнение госпрограмм

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко провел еженедельное планерное совещание, на котором депутаты обсудили ход выполнения госпрограмм за восемь месяцев текущего года.

В планерке приняли участие руководители региональных министерств ТЭК и ЖКХ, а также курортов, туризма и олимпийского наследия и департамента строительства края.

Начиная работу, спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко отметил, что вопрос по исполнению госпрограмм находится на особом контроле депутатского корпуса в течение всего года.

Далее детальную информацию представил министр экономики региона Александр Руппель. По его словам, на реализацию 27 государственных программ края в 2018 году предусмотрено более 228,2 млрд. рублей. Выполнение бюджетных программных назначений за восемь месяцев обеспечено в сумме 131 млрд. рублей, или 57 процентов, что соответствует прошлогоднему показателю. Фактическое выполнение программ обеспечено на 97,7 процента от прогноза кассовых выплат, запланированных в первом полугодии. Приоритетными, по мнению министра экономики, были расходы социальной сферы.

Комментируя информацию профильного министерства, председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко остановился на двух важных моментах: ситуация с исполнением госпрограмм улучшилась по сравнению с прошлым годом, как и ситуация с достижением целевых показателей, когда при наименьшем расходовании средств ни один целевой показатель по всем программам не сократился. Депутат отметил положительную динамику по таким программам, как «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». А по программам «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Развитие ЖКХ», «Формирование современной городской среды» имеются риски, связанные с невыполнением.

Юрий Бурлачко акцентировал внимание на негативной динамике исполнения госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», реализуемой региональным департаментом строительства. Так, на 1 сентября 2018 года по ней освоено только десять процентов из выделенных средств. Одна из главных проблем – затягивание сроков процедуры внесения изменений в госпрограмму. Председатель ЗСК напомнил, что губернатор Кубани поручил еще до 1 марта внести изменения в госпрограммы, но они были утверждены только в мае. В итоге, как прозвучало в ходе обсуждения, из предусмотренных на строительство дошкольных и образовательных учреждений, а также учреждений здравоохранения 2,1 млрд. рублей освоено всего 13 процентов.

Отвечая на вопрос председателя ЗСК Юрия Бурлачко о причинах низкого освоения средств, руководитель департамента строительства края Вадим Сергеев указал на низкое качество проектно-сметной документации на строительство и слабый уровень строительных организаций. «Средства есть, а компании на торги не выходят», – отметил выступавший.

По итогам обсуждения вопроса депутаты приняли решение вернуться к рассмотрению хода реализации госпрограммы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» в середине октября.

На планерном совещании рассмотрели и ход выполнения программы «Развитие топливно-энергетического комплекса». В этом году на газификацию населенных пунктов края финансирование увеличили до 300 млн. рублей, а на строительство и модернизацию котельных – до 380 млн. За счет этих средств уже проложено свыше 50 км газопроводов, смонтировано под ключ 6 котельных, ожидается поставка 8 блочно-модульных котельных. Однако, как заметил Юрий Бурлачко, увеличение освоения выделенных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не отразилось на их фактическом освоении – оно составило только 19 процентов.

«Мы понимаем, что это строительные работы, оплата которых в большинстве случаев предусмотрена исключительно по факту завершения работ, но динамика низкая. Есть ли риски не уложиться в сроки выполнения работ до конца года и не освоить выделенные средства?», – спросил председатель кубанского парламента министра ТЭК и ЖКХ Александра Волошина. Министр гарантировал, что срывов не будет.

Были вопросы и к краевой госпрограмме «Формирование современной городской среды». По официальным данным, в этом году на благоустройство территорий городских и сельских поселений региона из федерального бюджета на условиях софинансирования выделено свыше одного миллиарда рублей, из краевого на эти цели предусмотрено более 320 млн. рублей, а из местных – свыше 135 млн. рублей. Из них освоено на 10 сентября не многим более одного процента.

Председатель кубанского парламента задал вопрос министру ТЭК и ЖКХ о гарантиях освоения программных средств. Александр Волошин заверил, что в настоящее время есть все предпосылки выполнить запланированные работы качественно и в установленные сроки.

Рассмотрели депутаты и исполнение программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» в части курортного сбора.

Подводя итог обсуждению, спикер ЗСК еще раз напомнил о том, что выполнение краевых госпрограмм – первоочередная задача.

«Деньги в крае есть: уже четвертую сессию подряд вносим изменения в региональный бюджет в части увеличения «веса» госпрограмм. В этой связи все структуры должны обратить внимание на оптимизацию и эффективность использования средств», – сказал Юрий Бурлачко.

По итогам обсуждения принята резолюция, в которой нашли отражение конкретные меры по повышению эффективности реализации госпрограмм. Как они будут исполняться, профильный комитет ЗСК продолжит отслеживать ежемесячно. Ему поручено усилить контроль за достижением предусмотренных краевыми госпрограммами целевых показателей.