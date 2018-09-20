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Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни
20 сентября 2018, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня, 20 сентября, метеорологи прогнозируют в столичном регионе облачную и теплую погоду. Лето «догуливает» в Москве последние дни, температурные значения превышают климатическую норму на 5 градусов.
Сегодня днем воздух в Москве прогреется до +22-24 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +10-12 градусов тепла.
Завтра, в пятницу, ожидается примерно такая же теплая погода без осадков. Температура днем +22-24, ветер западный, юго-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью +10-12 градусов.
Суббота также порадует москвичей теплом – ожидается до +23-25 градусов, без осадков. Ветер южный, 5-10 метров в секунду, переменная облачность, передает «КП».
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