"Я-уборщица, дочерям нечего есть, а он бегает от алиментов", плачет жена Хирурга

Бывшая модель Наталья Лебедева обвинила лидер мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова, больше известного как Хирург, в том, что уже много лет он скрывается от уплаты алиментов двум своим дочерям.

Женщина терпеливо ждала, что байкер одумается и начнет помогать хотя бы в установленном законом порядке, но Хирург как будто напрочь забыл о существовании у него детей. Зато получает правительственные награды за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения страны.

«У меня на руках судебный приказ, согласно которому Хирург должен оплачивать содержание своих детей. Но приставы заявляют, что он безработный, что они якобы не нашли у него никакого имущества и даже жилья, что все многомиллионные государственные гранты, которые получили «Ночные волки», лично к Залдастанову никакого отношения не имеют», - жалуется Наталья журналистам «МК»

Девочки долгое время жили в Ижевске на родине своей матери, и пришлось им не сладко. В школе шептали в спину: вон идут дочки Хирурга, друга Путина. А на самом деле семье порой не хватало денег даже на еду. «Хирург делает политическую карьеру, завязанную на патриотизме, на молодежи, на детях. Он получает за это награды из рук президента. Но какой пример он подает подрастающему поколению, если две его дочери живут практически в нищете. Им пришлось сменить несколько школ, потому что в спину бросали: «А! Дочки Хирурга!». Никому не объяснишь, за что он, не задумываясь, выбросил их из своей жизни», - вспоминает бывшая модель, участница конкурсов красоты, манекенщица Дома моды Вячеслава Зайцева.

Успешная карьера, модные показы, приглашения на фотосесси – все это для Натальи Лебедевой в прошлом. Однажды выбрав любимого мужчину - харизматичного байкера и семью, она лишилась карьеры. Сейчас она зарабатывает тем, что сидит с чужими детьми и убирает чужие квартиры. «У меня теперь грандиозная карьера уборщицы. Сначала я мыла цеха на авиационном заводе, потом сетевые магазины, теперь убираюсь в богатых домах. Хозяева, к счастью, не подозревают, кто я такая, иначе бы, наверное, повысили мне зарплату или, наоборот, уволили», — горько усмехается она.

Старшая дочь Хирурга Аня, закончила школу и мечтала учиться в Москве, но в университет поступить не удалось. Сейчас она продолжает готовится и … убирает мусор в салонах самолетов, оставшийся после прилета пассажиров. С отцом девочка почти не общается и ничего у него не просит, да и бесполезно это. «Лет до двенадцати он брал ее с собой на байк-шоу, она даже варить металл научилась, гонять на мотоциклах... Но все это было давно. Теперь если Ане что-то нужно, она ему пишет СМС: «Папа, Божья Матерь велела тебе передать, что я хочу есть». А он ей в ответ: «Покайся», - рассказывает журналистам Наталья.

Когда девочка получает такие сообщения от отца она никак не может поверить в реальность происходящего и все время задает матери один и то же вопрос: «Мам, а может, он просто так шутит? Может он сейчас придет и скажет, что на самом деле любит нас и все нормально?»