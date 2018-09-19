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Учёные: Известна доза радиации при полёте на Марс
19 сентября 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Стало известно, что человек во время полета на Марс получит около 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры космонавта. В данном случае, речь идёт о полёте в обе стороны.
«Радиационные дозы будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов, работающих на МКС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского космического агентства.
Исследование составили с помощью данных, которые были получены за время работы на околомарсианской орбите космического аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016», сообщает NEWS.ru.
Также, как пишет Ридус, эксперты NASA на прошедшей конференции Federation of European Neuroscience Societies в Берлине выступили с заявлением, что долгий полет на Марс может отрицательно сказаться на работе головного мозга астронавтов.
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