Учёные: Известна доза радиации при полёте на Марс

Стало известно, что человек во время полета на Марс получит около 60% от общего предела дозы облучения, рекомендованного для всей карьеры космонавта. В данном случае, речь идёт о полёте в обе стороны.

«Радиационные дозы будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле, и в несколько раз больше, чем дозы астронавтов, работающих на МКС», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского космического агентства.

Исследование составили с помощью данных, которые были получены за время работы на околомарсианской орбите космического аппарата российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016», сообщает NEWS.ru.

Также, как пишет Ридус, эксперты NASA на прошедшей конференции Federation of European Neuroscience Societies в Берлине выступили с заявлением, что долгий полет на Марс может отрицательно сказаться на работе головного мозга астронавтов.