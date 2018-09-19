Памфилова исключила возможность третьего тура выборов в Приморье
19 сентября 2018, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]
Все итоги голосования в Приморье обнулены, никакого третьего тура выборов в этом регионе быть не может, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что в гонку могут включиться новые кандидаты.
Ими могут быть и те, кто уже участвовал в выборах. По словам Памфиловой, пересчет голосов уже состоявшихся выборов невозможен, как невозможен и третий тур, поскольку это будет новая избирательная кампания.
Повторные выборы губернатора в Приморском крае должны состояться не позднее 16 декабря.
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