Памфилова исключила возможность третьего тура выборов в Приморье

Все итоги голосования в Приморье обнулены, никакого третьего тура выборов в этом регионе быть не может, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что в гонку могут включиться новые кандидаты. Памфилова считает, что от чиновников, вмешивающихся в выборы, надо избавляться

Ими могут быть и те, кто уже участвовал в выборах. По словам Памфиловой, пересчет голосов уже состоявшихся выборов невозможен, как невозможен и третий тур, поскольку это будет новая избирательная кампания.

Повторные выборы губернатора в Приморском крае должны состояться не позднее 16 декабря.