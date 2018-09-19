В Братске с поличным задержали наркоторговца

Как сообщает пресс-служба полиции, В Братске с поличным задержали 39-летнего наркоторговца, который, как выяснилось, находится без работы. Он продавал гашиш.

Его задержали оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по Иркутской области. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, передает ГУ МВД по Иркутской области.

В результате обыска оперативники обнаружили наркотическую растительную массу, сотовые телефоны и деньги, сообщает Телеинформ.