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В 2019 году может грянуть мусорный бунт
19 сентября 2018, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]
Пока мы обсуждаем политические события, пенсионную реформу, аресты лидеров оппозиции и митинги, в тихих коммунальных кабинетах нам готовят неприятно пахнущий сюрприз. В конце января 2019 года в коммунальных платёжках может измениться стоимость вывоза твёрдых техническо-бытовых отходов.
Специалисты говорят, что повышение произойдёт в разных регионах по-разному. Речь идёт и о 50-ти кратном, и 30-ти кратном повышении тарифа. Всего нескольким регионам удалось удержать тарифы на прежнем уровне, но там бизнес, занимающийся вывозом мусора, может ожидать банкротство. Говорят, что в ряде регионах тарифы уже подписаны, утверждены и ждут своего часа, который взорвёт терпение населения.
Между тем остаётся непонятным, как формируются эти тарифы, по какой логике и математике считаются? На это ответа нет даже у Федеральной антимонопольной службы, которую депутаты Госдумы обвиняют в бездействии. До нового года остаётся 3,5 месяца, и за это время вполне можно отрегулировать ситуацию.
С другой стороны, мусорные бунты в Балашихе и Ядрово показали, теперь не просто будет просто так сваливать мусор под боком у живых людей. Его надо перерабатывать, а это стоит больших денег - на строительство заводов, внедрение новых технологий. И если мы научимся максимально перерабатывать мусор, то продлим жизнь планеты на несколько тысячелетий.
Если меры не будут предприняты властями и произойдёт огульное повышение тарифов, то города просто погрязнут в горах мусора, где будут кишеть крысы и другие паразиты.
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