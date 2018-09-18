Военные следователи возбудили дело по факту крушения Ил-20 в Сирии

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту крушения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем в Сирии.

По данным СКР, на месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Дело возбуждено главным военно-следственным управлением СК России.

В результате крушения самолета, сбитого ПВО Сирии, погибли 15 российских военнослужащих. Место падения сбитого российского военного самолета Ил-20 обнаружено в Средиземном море. Россия обвиняет в инциденте Израиль, который предупредил о своем ударе по сирийской провинции Идлиб всего за минуту.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал- Игорь Конашенков подчеркнул, что израильские летчики подставили российский самолет Ил-20 под удар, так как прикрывались им. Уточняется, что военные из Израиля не могли не заметить российский самолет, заходивший на посадку.

По данным Минобороны, командование российской группировки войск в Сирии не было предупреждено о данной операции, поэтому Ил-20 в безопасную зону увести не удалось.