В семье Гарика Харламова случилось горе
18 сентября 2018, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]
В семье Гарика Харламова случилось горе. Резидент "Comedy Club" потерял самого близкого человека. У Харламова умер отец. Юрию Харламову было всего 56 лет. Мужчина с семьёй жил в США.
Артист опубликовал в Инстаграм семейное фото и написал о смерти папы: "Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи".
Гарик Харламов находился со своими коллегами на гастролях в Ереване, когда узнал о смерти отца. Остановить выступление он не смог. Гарика поддерживали коллеги.
Харламову пришлось срочно лететь в США. После развода с мамой Гарика Юрий женился еще раз и с новой семьей уехал в Америку. Он много лет жил в Чикаго.
Гарик поехал с отцом. Подросток Харламов давал жару родителям.В целях воспитания отец не давал ему карманных денег. Парню приходилось самому зарабатывать, продавая бургеры. Зато, благодаря отцу, Гарик поступил в известную театральную школу "Харент" и учился у самого Билли Зейна, - сообщает 7days.ru.
Все, кто знал Юрия Харламова, говорят, что он отлично пел, был душой любой компании и имел прекрасное чувство юмора, а Гарику передался его талант.
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