В семье Гарика Харламова случилось горе. Резидент "Comedy Club" потерял самого близкого человека. У Харламова умер отец. Юрию Харламову было всего 56 лет. Мужчина с семьёй жил в США.

Артист опубликовал в Инстаграм семейное фото и написал о смерти папы: "Это мой папа и маленький я. Позавчера мы поменялись местами. Папы не стало. Ему было всего 56 лет. Прощай папочка. Хорошего тебе путешествия и до встречи".

Гарик Харламов находился со своими коллегами на гастролях в Ереване, когда узнал о смерти отца. Остановить выступление он не смог. Гарика поддерживали коллеги.

Харламову пришлось срочно лететь в США. После развода с мамой Гарика Юрий женился еще раз и с новой семьей уехал в Америку. Он много лет жил в Чикаго.

Гарик поехал с отцом. Подросток Харламов давал жару родителям.В целях воспитания отец не давал ему карманных денег. Парню приходилось самому зарабатывать, продавая бургеры. Зато, благодаря отцу, Гарик поступил в известную театральную школу "Харент" и учился у самого Билли Зейна, - сообщает 7days.ru.

Все, кто знал Юрия Харламова, говорят, что он отлично пел, был душой любой компании и имел прекрасное чувство юмора, а Гарику передался его талант.