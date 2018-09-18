В Ивантеевке была уничтожена уличная библиотека

Хулиганы уничтожили уличную библиотеку в сквере на улице Трудовой в Ивантеевке. Они порвали в ней книги. Местные жители хотят обратиться в правоохранительные органы.

«У нас в парках установлены небольшие ящички, в которых в свободном доступе лежат книги, любой желающий может взять почитать, пока сидит в парке. Может лишние книги из дома положить туда. А сегодня вел дочь в школу и увидел это варварство. Вандалы целились именно на книги, кроме них ничего не испортили», – рассказал очевидец. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.