В Ивантеевке была уничтожена уличная библиотека
18 сентября 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Хулиганы уничтожили уличную библиотеку в сквере на улице Трудовой в Ивантеевке. Они порвали в ней книги. Местные жители хотят обратиться в правоохранительные органы.
«У нас в парках установлены небольшие ящички, в которых в свободном доступе лежат книги, любой желающий может взять почитать, пока сидит в парке. Может лишние книги из дома положить туда. А сегодня вел дочь в школу и увидел это варварство. Вандалы целились именно на книги, кроме них ничего не испортили», – рассказал очевидец. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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