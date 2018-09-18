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В Балашихе вор ноутбука может сесть в тюрьму на 10 лет
18 сентября 2018, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]
58-летнему жителю Балашихи грозит 10 лет заключения. Он похитил из квартиры чужой ноутбук стоимостью в 11 тысяч рублей, передает пресс-служба областного главка МВД.
О краже сообщил владелец ноутбука, пишет сайт Подмосковье сегодня.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 58-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи», - рассказали эксперты.
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