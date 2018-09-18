В Балашихе вор ноутбука может сесть в тюрьму на 10 лет

58-летнему жителю Балашихи грозит 10 лет заключения. Он похитил из квартиры чужой ноутбук стоимостью в 11 тысяч рублей, передает пресс-служба областного главка МВД.

О краже сообщил владелец ноутбука, пишет сайт Подмосковье сегодня.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 58-летний местный житель, подозреваемый в совершении кражи», - рассказали эксперты.