В Челябинск приезжает Баста

2-го октября Ледовая арена «Трактор» принимает Басту в рамках его грандиозного осеннего тура, который охватит максимальное количество городов, а значит и поклонников. Основным, но далеко не главным поводом для встречи, станет его очередной альбом под номером «пять», скачивание которого в сети, бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. «Удивительный мир», «Там, где нас нет», «Выпускной». В двух частях «пятерки» больше 20-ти композиций, хватит на концерт любой протяженности, но ограничиваться этим набором Василий Михайлович, естественно, не станет.

Кто ж его отпустит без хитов из Басты «1», Басты «2», Басты «3» и так далее? А ведь можно вспомнить еще: «Басту Хрю», «Басту Бастиллио», «Нинтендо», «Ноггано-первого», «Ноггано-теплого», «Ноггано-третьего», и под каждым из этих имен были выпущены диски и композиции, без которых история российской рэп движухи, была бы, не просто неполной, её бы вообще не существовало. Во всяком случае, подавляющее большинство нынешних звезд этого стиля, обязаны своим появлением на отечественном музыкальном небосклоне, именно ему – Басте.

И не только они. Достаточно вспомнить «Голос», как взрослый, так и детский, и тех его участников, которым повезло попасть в команду Василия Михайловича Вакуленко. К гадалке не ходи, мы их скоро увидим на самых верхних строчках хит-парадов. Ну а пока, не забегая далеко вперед, вернемся к Басте и мысленно составим для себя список тех песен, которые мы хотели бы услышать на предстоящем концерте. «Сансара», «Хочу к тебе», «Вселенная», «Шар», «Прощай любимый город». И не переживайте, что этот список будет у каждого своим. Лучшее прозвучит в любом случае. А значит, довольными останутся все!