"Дешевле только даром", россиянка продала собственную дочь за три тысячи рублей

25-летнюю жительницу Омска судят за продажу своего новорожденного ребенка. Она продала девочку учительнице из Санкт-Петербурга всего за три тысячи рублей.

Перед родами горе-мамаша разместила в Сети объявление о том, что намерена отдать новорожденную малышку в надежные руки. На него откликнулась учительница младших классов из Северной столицы. Женщина заплатила за ребенка три тысячи рублей, а затем по подложным документам собиралась вывезти девочку в Санкт-Петербург.

Но судя по всему, педагог все же осознала, что покупка ребенка – уголовное преступление, а возможно просто поняла, что не сможет легализовать чужую девочку в своей семье. Она обратилась в полицию, и в Омском аэропорты при попытке передачи ребенка, «продавец живого товара» была арестована, сообщает телеканал "78".

По версии следствия, жительница Омска решилась на отчаянный шаг, понимая, что не сможет ни прокормить, ни содержать ребенка. Уголовное дело возбуждено против обоих женщин, которым теперь грозит до десяти лет тюрьмы.

Пользовател Сети возмущаются поступком женщины из Омска, "Что ж так недорого-то оценила собственное дитя?", "Дешевле только даром"- написали они в комментаиях.