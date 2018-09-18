В Белгороде из-за смерти мальчика возбуждено уголовное дело

В Белгороде возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в областной больнице, передает пресс-служба СУ СКР в регионе.

Мальчик скончался в больнице 6 сентября, пишет ОТР. После смерти врачи поставили следующий диагноз - «синдром Лайелла и синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания».

Мать мальчика считает виновными в гибели сына врачей, которые, как она утверждает, неправильно поставили диагноз и выписали обезболивающее, противопоказанное при синдроме Лайелла.