В Госдуме предложили направлять в ПФР средства, изъятые у коррупционеров

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд России средства и имущество, конфискованные у коррупционеров.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте нижней палаты российского парламента. Переданные в бюджет ПФР средства планируется потратить на выплату страховых пенсий.

Данный законопроект был инициирован группой депутатов Государственной думы от фракции "Единая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Неверовым.

Помимо финансовых средств, изъятых у коррупционеров, предлагается направлять в бюджет пенсионного фонда деньги, вырученные от реализации имущества взяточников.

Такие изменения необходимы в рамках проведения в РФ так называемой пенсионной реформы, предложенной правительством - законопроекте об изменениях в пенсионном законодательстве.