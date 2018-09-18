В Госдуме предложили направлять в ПФР средства, изъятые у коррупционеров
18 сентября 2018, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, позволяющий перечислять в Пенсионный фонд России средства и имущество, конфискованные у коррупционеров.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте нижней палаты российского парламента. Переданные в бюджет ПФР средства планируется потратить на выплату страховых пенсий.
Данный законопроект был инициирован группой депутатов Государственной думы от фракции "Единая Россия" во главе с ее руководителем Сергеем Неверовым.
Помимо финансовых средств, изъятых у коррупционеров, предлагается направлять в бюджет пенсионного фонда деньги, вырученные от реализации имущества взяточников.
Такие изменения необходимы в рамках проведения в РФ так называемой пенсионной реформы, предложенной правительством - законопроекте об изменениях в пенсионном законодательстве.
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