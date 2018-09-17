Мужчина из мести выкопал могилу для живой экс-супруги

В городе Юрга Кемеровской области мужчина поссорился со своей бывшей женой и решил отомстить. Женщина увидела в подъезде около своей квартиры крышку гроба и пришла в ужас.

Потом жительница Юрги нашла на местном кладбище вырытую могилу и надгробный памятник, на котором была размещена ее фотография. Женщина написала на мстителя заявление в полицию. Позже в региональное управление федеральной службы судебных приставов поступило исполнительное производство. Мужчину заставили закопать могилу, снести памятник и заплатить бывшей жене 5 тысяч рублей за моральный ущерб. Такую же сумму должен заплатить и помощник отца, его сын от другой женщины.