Медведев определил условия для лишения компаний права управлять домами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, определяющее перечень нарушений, из-за которых управляющие компании будут лишаться права контроля над многоквартирными домами.

Управляющие компании (УК) не смогут больше обслуживать многоквартирные дома после повторных нарушений в течение года. Как отметил Медведев, уже много случаев, когда люди платят за услуги управляющей компании, а в результате нет ни тепла, ни электричества. Он назвал подобные ситуации неприемлемыми. Премьер-министр считает, что такие нарушения обязаны отслеживать жилищные инспекции. Также нужно вести контроль за заключением договоров со всеми сервисными службами, обслуживающими многоквартирные дома.

В списке грубых нарушений, повторное совершение которых будет являться основанием для лишения УК права управления домами, вошли, в частности, ненадлежащее содержание систем внутреннего газового оборудования, не проведение испытаний систем отопления и ненадлежащая эксплуатация лифтов.