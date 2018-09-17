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До конца недели на челябинских дорогах восстановят канализационные люки

17 сентября 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

До конца недели на челябинских дорогах восстановят канализационные люки
Владимир Бурматов контролирует ход работ

После ремонта дорог в центре города  на многих из них зияют открытые ямы – раньше на их месте были канализационные люки. Сейчас в них попадают автомобили, несмотря на то, что ямы огорожены пластиком. Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал от челябинских дорожников экстренно решить вопрос – до конца текущей недели.

Больше всего «ловушек» для автомобилей на проспекте Ленина – порядка 150 , много на улице Энгельса, Меридиане. Подрядные организации, которые отвечают за восстановление канализационных люков, планировали решить этот вопрос в течение 1,5 месяцев.  «Это недопустимо, - считает Владимир Бурматов. -  Губернатор Челябинской области Борис Дубровский постоянно работает над тем, чтобы привлечь как можно больше инвестиций в ремонт дорог в Челябинске, в этом году дорожный фонд составил 10 млрд. рублей».  

Пластиковые блоки проблему решить не могут, кроме того, они часто исчезают с проезжей части, а это может привести к трагедии, особенно в темное время суток.

 Владимир Бурматов лично объехал все проблемные места на дорогах в Челябинске. «Вот, это часть чьей-то машины, теперь это ее надгробье», - говорит депутат. Автомобиль, который попал в эту яму,  скорее всего, находится в автосервисе.  Дорожные рабочие уже начали заливать люки бетоном. После этого будет уложен слой асфальта. На данный момент на дорогах Челябинска остаются не восстановленными порядка 50 колодцев.

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После ремонта дорог в центре города на многих из них зияют открытые ямы – раньше на их месте были канализационные люки. Сейчас в них попадают автомобили, несмотря на то, что ямы огорожены пластиком. Депутат Госдумы Владимир Бурматов потребовал от челябинских дорожников экстренно решить вопрос – до конца текущей недели. >>
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