Проекты будущего создает молодежь

В Краснодаре на базе выставочно-конгрессного центра «Экспоград-Юг» 14-16 сентября проходил международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!».

В день открытия форума с последними разработками юных конструкторов и изобретателей познакомились губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко и главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков.

Выставка, на которой презентуются самые смелые проекты и достижения инженерной мысли мальчишек и девчонок, работает уже более десяти лет. За это время ее посетили сотни тысяч человек. Проходит она при всесторонней поддержке министерства торговли и промышленности РФ. В этом году к нему присоединилось и министерство образования. Фестиваль впервые организовали в Краснодарском крае.

Обращаясь к юным участникам, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал: «Сегодняшний форум – это площадка, которая позволяет вам раскрыть себя, быть более уверенными в своей мечте, в достижении цели, к которой вы стремитесь. Те проекты, которые сегодня представлены на стендах, завтра могут быть вами же воплощены в жизнь. Важно только в это верить».

От имени депутатов кубанского парламента поприветствовал ребят спикер ЗСК Юрий Бурлачко. В своем выступлении он подчеркнул, что в дни проведения фестиваля Краснодар стал центром технической мысли Южного Федерального округа.

«Идите вперед, дерзайте, не оглядывайтесь назад. От ваших смелых идей зависит будущее России!», – напутствовал участников фестиваля Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК пожелал юным изобретателям реализации их планов, удачи и успехов.

«Пусть победит сильнейший. Но я глубоко убежден, что победителей будет значительно больше. Победит город, в котором вы живете, субъект Российской Федерации, ЮФО и в целом наша великая страна», – отметил спикер ЗСК.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ЮФО с открытием фестиваля собравшихся поздравил Алексей Ермаков.

Далее глава администрации края и председатель кубанского парламента осмотрели стенды с разработками юных изобретателей, пообщались с авторами проектов. Участие в организации фестиваля приняли сразу восемь регионов Южного Федерального округа. Свои экспозиции они разместили на площадках, каждая из которых занимает 200 квадратных метров. Следующий фестиваль пройдет в Приволжском федеральном округе.