Синоптики: метеозависимые люди сегодня могут почувствовать недомогание

Синоптики утром в понедельник, 17 сентября, выпустили предупреждение для москвичей и гостей города. Согласно последним данным специалистов, метеозависимые люди сегодня могут почувствовать недомогание.

В Москве сегодня выпала почти пятая часть месячной нормы осадков

Метеорологи отмечают, что на самочувствие людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут оказать негативное влияние колебания атмосферного давления, передает m24.ru.

Температура воздуха в Москве днем 17 сентября составит 16-18 градусов выше нуля. Порывы северо-западного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха сегодня будет находиться на уровне 40 процентов, уточняет портал Метеоновости.

