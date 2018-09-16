Татьяна Навка показала, как ее дочка изучает китайский язык

Татьяна Навка разместила видео, как 4-летняя дочурка Надя учит с преподавателем китайский язык. «Ученье и труд все перетрут!» — подписала олимпийская чемпионка видеоролик. Татьяна Навка показала, как супруг учит дочку играть в футбол

Девочка с двух лет учит языки: помимо русского Надя знает английский и китайский. Подписчики не исключают, что Надежда Пескова в будущем может стать дипломатом, как и ее отец. «Пыхтит, старается! Умничка!», «Ого! Такая маленькая, а уже по-китайски говорит», - удивляются в комментариях.