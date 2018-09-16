О своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным рассказал бизнесмен Аркадий Ротенберг. Он сообщил, что научится четко разделять, в какой ситуации Владимир Владимирович для него друг детства, а какой это президент страны. И путать эти статусы он не может себе позволить.

Как заявил в эфире телеканала «Россия 1» бизнесмен, на «ты» он общается с Путиным-другом, когда удается встречаться в неформальной обстановке, а вот на официальные встречах и приемах Ротенберг обращается к Путину-президенту только на «вы». Между тем в отношениях двух старых друзей присутствуют «мальчишеские забавы». Так Ротенберг назвал ситуации, когда президент может дружески похлопать его по плечу ли потрепать за волосы.

Он вспомнил случай, когда на Крымском мосту, президент по-дружески толкнул бизнесмена, после того, как проехал на грузовике по переправе. Аркадий Романович отнес это поступок к проявлению искренней радости от завершения строительства и открытия моста. «Все это шутка, ничего более. Мы выросли вместе, поэтому это из детства у нас осталось», — подчеркнул Ротенберг, уверяя, что в теплых отношениях с президентом для него нет ничего странного.