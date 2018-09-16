Синоптики обещают москвичам «фантастическую» погоду

Синоптики призывают москвичей не унывать: после короткого периода дождей в столичный регион вновь вернется солнечная и теплая погода, пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В воскресенье погода не радует: похолодало, дождь. Понятно, что сегодня у москвичей мрачное настроение. Но даже сегодня температура держится на 2-3 градуса выше нормы. А кроме того, уже к середине недели столбики термометров снова будут показывать +24 градуса», - рассказал Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что уже с завтрашнего дня атмосферное давление начнет повышаться. Осадки вскоре прекратятся, а дневные температуры уже к среде достигнут отметки +20 градусов. В четверг же ожидается и вовсе +23-24 градуса тепла.

«+23 во второй половине сентября – это фантастика! Такие значение превышают климатическую норму на целых восемь градусов», - приводит RT комментарий синоптика.