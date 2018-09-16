В Подмосковье женщина разбилась, убегая с дочкой через окно от мужа-тирана

В Орехово-Зуевском районе Московской области 25-летняя женщина со своей трехлетней дочкой попала в больницу, убегая через окно от мужа-тирана. Семья живет на пятом этаже. Женщина испугалась угроз мужа и решила спуститься через окно по самодельной веревке, связанной из простыней.

По версии следствия, женщина и маленькая девочка сорвались вниз примерно на уровне третьего этажа, пытаясь выбраться из квартиры по самодельной веревке из связанных простыней. Пострадавших мать и дочь доставили в больницу с травмами, "характерными при падении с высоты". Как пишут СМИ, при падении женщина взяла удар на себя. Она находится в реанимации.

По данным СКР, 15 сентября в правоохранительные органы Орехово-Зуевского района поступило сообщение о том, что в городскую больницу с травмами характерными при падении с высоты доставлены женщина и её малолетний ребенок. По данному факту следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки.