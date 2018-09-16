Ливень затопил несколько районов Сочи. Местные жители в соцсетях публикуют фотографии затопленных улиц. Судя по видео, мощные потоки воды сбивали с ног даже мужчин. Сильные дожди на территории Большого Сочи продолжатся до конца воскресенья.

Из-за обильных осадков затруднено движение общественного транспорта и частных автомобилей. В Центральном районе Сочи затопило улицы Цюрупы, Виноградная, Красноармейская.

Устранения последний ведется в поселке Наджиго Лазаревского района, поселке Кудепста, в поселке Бзугу. Отмечаются нарушения в работе ливневой канализации.

По данным МЧС, в 11.15 поступило сообщение о том, что в результате обильных осадков прошедших на территории г. Сочи произошло подтопление улиц и придомовых территорий в п. Кудепста Хостинского района г. Сочи.

По предварительной информации подтоплено три придомовые территории, из них в одно домовладение зашла вода. Эвакуация из подтопленного домовладения не проводилась. Для откачки воды привлечено подразделение МЧС России.

Главное управление МЧС России совместно с администрациями районов контролируют ситуацию. На местах для для уточнения оперативной обстановки работают оперативные группы.