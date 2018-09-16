Сегодня в России отмечается День работников лесной отрасли

Сегодня работники и ветераны лесной отрасли отмечают профессиональный праздник. Премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев обратился к ним с поздравительной телеграммой.

«Этот праздник отмечают не только специалисты лесного хозяйства, предприятий лесного комплекса, ветераны отрасли, но и все, кто бережно относится к лесу», - отметил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что леса являются огромным природным богатством России, и от их состояния зависит здоровье граждан и экологическая безопасность страны.

«Россия – лидер по площади лесов. И очень важно разумно использовать этот ценный ресурс, внимательно следить за его восстановлением. Вы многое делаете как для лесовосстановления, так и для развития промышленности. Именно поэтому ваша трудная работа достойна глубокого уважения», - сказал глава правительства в поздравительной телеграмме.

Дмитрий Медведев также обозначил приоритетные и перспективные задачи лесной отрасли и пожелал ее работникам и ветеранам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.