Россия вошла в число стран с самым высоким уровнем развития

Организация объединенных наций внесла Российскую Федерацию в группу стран с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала. Об этом говорится в докладе Программы развития ООН.

Презентация доклада состоялась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Возглавила рейтинг Норвегия. В тройку лидеров также вошли Швейцария и Австралия.

В первой десятке значатся такие страны, как Ирландия, ФРГ, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Голландия. Вошла в список и Россия: наша страна оказалась на 49-м месте.

Всего в докладе представлены 189 стран. В оценке учитывались 4 параметра: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительности обучения, объем валового национального продукта на душу населения.