Что мешает россиянам чувствовать себя счастливыми

Скучная работа и низкая зарплата являются главными препятствиями, мешающими россиянам быть счастливыми. Такой ответ на вопрос дали 54% респондентов, показал опрос, проведенный в августе.

Размышляя о том, что делает человека счастливым, 74% респондентов назвали семью, детей и внуков. Разведенные россияне или же вдовствующие чаще ощущают себя несчастливыми.

Проводили опрос социологи "Левада-Центра". Вообще в нашей стране со счастьем все хорошо. Россияне в возрасте от 18 до 35 лет ощущают себя счастливыми, показал опрос. В общей сложности такое состояние у 70% опрошенных граждан России.