Что мешает россиянам чувствовать себя счастливыми
14 сентября 2018, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Скучная работа и низкая зарплата являются главными препятствиями, мешающими россиянам быть счастливыми. Такой ответ на вопрос дали 54% респондентов, показал опрос, проведенный в августе.
Размышляя о том, что делает человека счастливым, 74% респондентов назвали семью, детей и внуков. Разведенные россияне или же вдовствующие чаще ощущают себя несчастливыми.
Проводили опрос социологи "Левада-Центра". Вообще в нашей стране со счастьем все хорошо. Россияне в возрасте от 18 до 35 лет ощущают себя счастливыми, показал опрос. В общей сложности такое состояние у 70% опрошенных граждан России.
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