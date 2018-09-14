РПЦ прекратит молиться за патриарха Константинопольского
14 сентября 2018, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]
Священный Синод РПЦ сегодня на внеочередном заседании принял решение приостановить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата.
«Основные итоги Синода: 1) Приостанавливаем поминовение Патриарха Константинопольского за богослужением; 2) Приостанавливаем сослужение с иерархами Константинопольского патриархата; 3) Приостанавливаем участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата», - сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
«Евхаристическое общение между церквами не прерывается. Это решение пока что не лишает возможности клириков Русской православной церкви и Константинопольского патриархата совершать совместные богослужения», - пояснил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
Напряженность в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом возникла вследствие решения последнего предоставить автокефалию украинской неканонической церкви, сообщает РИА Новости.
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