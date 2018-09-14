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Мария Захарова выступит на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend

14 сентября 2018, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова выступит на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend

20-21 сентября в Санкт-Петербурге откроется крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2018, который организовывает агентство SPN Communications. Расширенная версия программы форума с указанием спикеров, модераторов и ключевых вопросов дискуссий и круглых столов доступна на официальном сайте мероприятия. 

Архитектура программы Baltic Weekend 2018 состоит из двух пленарных заседаний, двух панельных дискуссий и пяти тематических круглых столов. Ключевыми темами в этом году станут: глобальные тренды индустрии, искусственный интеллект, контент-маркетинг, эффективные digital и PR-инструменты, новые медиа, социальный бизнес, спортивный маркетинг и многое другое. 

Центральным событием первого дня форума станет выступление Марии Захаровой, директора Департамента информации и печати МИД России. В рамках пленарного заседания эксперт примет участие в блиц-интервью международного информационного агентства Sputnik в рамках пленарного заседания. В нем также примут участие: генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, директор по стратегическому маркетингу Яндекс Андрей Себрант, продюсер и директор сериала «1968.DIGITAL» Карен Шаинян,директор по связям с общественностью МТС Елена Кохановская и другие ведущие практики индустрии. 

После заседания состоится панельная дискуссия, посвященная работе с контентом. О том, как продвигать бренды с помощью digital и social media на примере кейсов расскажут представители новых медиа и крупных международных компаний: создатели веб-сериала «Дикий Digital» Виктория Кравченко и Виктор Кравченко, создатель Telegram-канала Mash Никита Могутин, PR-директор Aviasales Янис Дзенис и директор по связям с общественностью The Walt Disney Companу Елена Литовченко. 

Во второй половине дня на Baltic Weekend пройдут три круглых стола при поддержке Ассоциации менеджеров, Первого канала и отраслевых ассоциаций АКОС и АКМР. 

Кроме того, впервые на форуме состоится очная защита международной премии PROBA ICCO Global PR Awards. Финалисты номинации «Специалист года» ответят на ключевые вопросы членов жюри перед участниками форума. Торжественная церемония награждения победителей конкурса, где будут названы имена победителей, пройдет 20 сентября в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. 

Ключевыми темами второго дня деловой программы Baltic Weekend станут: генная инженерия, информационное наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018в России™, а также мода как фактор, определяющий успех бренда. 

В рамках пленарного заседания выступят зарубежные эксперты. Президент шведского агентства H&H Group Martin Petersson и сооснователь и управляющий партнер Consilio International Andreas von der Heide представят обзор последних тенденций на глобальном коммуникационном рынке, а также на примере кейсов продемонстрируют эффективность корпоративных коммуникаций с помощью Digital. А эксперт из Нидерландов Alex Krijger,основатель и управляющий партнер Krijger&Partners, расскажет, как в условиях геополитических рисков донести до людей свой «месседж».

Не менее захватывающей темой станет история успеха мультиканальной медиакомпании Tigermilk. О том, как построить бизнес на пабликах с десятками миллионов подписчиков, где найти инвесторов, как собрать команду и с какими платформами взаимодействовать – поделится сооснователь и директор по развитию компании Тимофей Мельников. 

Во второй половине дня пройдут два круглых стола. Один из них будет посвящен спортивному маркетингу и ЧМ-2018, где выступят представители крупного бизнеса, медиа, Олимпийского комитета России и другие ведущие профессионалы рынка. Второй – факторам, влияющим на успех и популярность бренда. Среди экспертов – представители Russian Fashion Council, Grayling, iMARS, Aitarger, СТС Love, MMOMA и Музея уличного искусства. 

Расширенная версия деловой программы Baltic Weekend 2018 - www.balticweekend.com/ru/programma-baltic-weekend 

Регистрация на форум открыта до 14 сентября. 

Генеральный информационный партнер – ТАСС;

Генеральный телевизионный партнер – Первый канал СЗФО;

Генеральный радио-партнер – Business FM;

Генеральный онлайн-партнер – Lenta.ru;

Главный бизнес-партнер – РБК;

Официальные информационные партнеры – Сноб, Sostav.ru, Советский спорт, Интерфакс, Канал 78;

Информационные партнеры форума – Росбалт, Канал «360°», Комсомольская правда, Русская планета, Умная страна, Эксперт Северо-Запад, Дни.ру, Аргументы Недели, Санкт-Петербург.ру, PR News, Event Live, Банковское обозрение, IPR Belarus, SMI2Go.

Ассоциации-партнеры Baltic Weekend – Ассоциация менеджеров, РЕПА, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС, IAB Russia.

 

Контакты для прессы:

Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью 

тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278

e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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