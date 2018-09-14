Чем будет заниматься боец ММА Джефф Монсон, став депутатом в Подмосковье

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон вступил в должность депутата совета Красногорского городского округа в Подмосковье. Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram. Джефф Монсон планирует баллотироваться в депутаты Госдумы

Он баллотировался по спискам партии «Единая Россия». Удостоверение народного избранника чемпиону мира в смешанных единоборствах вручили на первом заседании городского Совета депутатов 14 сентября.

Монсон рассказал, что на своем новом посту намерен сосредоточиться на работе с детьми и семьями, а также вопросах экологии. Спортсмен является доктором психологии и уже имел опыт работы с трудными подростками в США. Джеффри считает проблему обращения с отходами очень острой для Подмосковья, он уверен, что уже имеющийся опыт западных стран в разрешении этого вопроса поможет и стране в целом, и Красногорску. Его секрет успеха прост - надо быть хорошим и честным, и выполнять свои обещания.

Российское гражданство Монсон получил в мае, сейчас он активно учит русский язык.