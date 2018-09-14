Жители крымского Армянска заявляют об ухудшении ситуации

Несмотря на заверения крымских властей о том, что концентрация химических веществ в воздухе в Армянске уже не превышает допустимых норм, местные жители жалуются на ухудшение ситуации, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Снова дышать невозможно. С каждым днем все хуже. АКСЕНОВ уже, наверное, отчитался, что проблема решена», — пишут горожане в соцсети.

«Вышел мусор выбросить (в районе ж/д вокзала) — чуть не задохнулся. Обжигает горло, легкие, нос. Такого еще не было», — сообщает другой житель Армянска.

«Сегодня утром видела дохлых ежа и голубя. То ли совпадение, то ли от выбросов…», — пишет напуганная крымчанка.

И подобных сообщений в соцсетях предостаточно. Кроме этого, жители звонят на горячую линию в надежде на быструю реакцию властей и хоть какую-нибудь помощь. Кто-то даже звонил в Москву, однако, похоже, проблемы маленького крымского городка там никого не интересуют, пишут «Примечания».

Больше всего на данный момент людей пугает то что совсем скоро в город должны вернуться дети, которых временно разместили в санаториях Крыма до улучшения экологической ситуации.

«Один вопрос хочется задать чиновникам нашим, куда детей возвращать они собираются? На улице тупо газовая камера! Надеюсь, что низшие чины политиков лизоблюдов, найдут в себе силы донести правду до высшего руководства!», — пишет житель Армянска.

В прошлую пятницу глава республики Сергей АКСЕНОВ на заседании оперативного штаба предупредил, что выброс химических веществ на севере Крыма может повториться, если в регион вернется жара, однако принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить этого, сообщало ТАСС.

Глава управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ подтвердила, что при повышении температуры повтор ситуации возможен, если не принять соответствующих мер.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.

После этого в ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».

Позже крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу, а детей из Армянска решили вывезти в санатории.