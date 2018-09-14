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Добраться на курорт – с комфортом
14 сентября 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель провел заседание рабочей группы по комплексу актуальных транспортных вопросов.
В работе приняли участие представители ряда региональных министерств, руководство кубанских морских портов и железнодорожной компании, осуществляющей пригородные пассажирские перевозки.
Первым участники заседания обсудили вопрос организации пригородного железнодорожного сообщения между Армавиром и Адлером. Как отметил Владимир Чепель, в краевой парламент поступает множество обращений от граждан с просьбами решить этот вопрос.
- Несомненно, что такой маршрут необходим. Он нужен не только жителям Армавира, но и Новокубанского, Мостовского районов и даже Ставропольского края. Люди должны иметь возможность с комфортом добраться на курорт. С другой стороны, пригородное сообщение на этом направлении позволит разгрузить автомобильные трассы, – сказал Владимир Чепель.
На заседании рассматривались различные варианты решения этой проблемы. Самый очевидный способ – пустить из Армавира в Адлер поезд «Ласточка» – оказался неприемлемым. Как пояснили эксперты, расстояние между этими пунктами составляет 339 км, тогда как для организации пригородного сообщения согласно действующим нормативам участок дороги не должен превышать 200 км. Следом было озвучено предложение разделить маршрут на два отрезка с пересадкой в Хадыженске. Но в целом, с учетом всех необходимых остановок, пригородный поезд будет идти очень долго – 11 часов. Кроме того, как пояснил руководитель железнодорожной компании Максим Жуков, даже при пятидесятипроцентной загруженности электрички данный проект будет убыточным. Участники дискуссии пришли к выводу, что более целесообразно организовать в этом направлении маршрут поезда дальнего следования. Время в пути около семи часов. Владимир Чепель поддержал это предложение, попросив ускорить его реализацию.
В ближайшее время будут проводиться необходимые процедуры для организации маршрута. На них по нормативам отводится не менее девяти месяцев. Однако, транспортники попытаются решить вопрос так, чтобы уже на новогодних каникулах жители восточной зоны края могли отправиться на горнолыжные курорты Сочи поездом.
Далее участники заседания перешли к обсуждению изменений в федеральный закон о морских портах. Соответствующий проект был направлен на рассмотрение в регионы из Госдумы.
Предлагаемые изменения нацелены на усиление мер экологической защиты в морских портах. Свою позицию по этому вопросу на заседании высказали кубанские портовики. По их словам, изменения в закон были инициированы в Приморье, где объемы морских грузоперевозок и их воздействие на экологию несоизмеримо выше. Если закон вступит в силу, морские порты
будут обязаны в очень сжатые сроки провести дорогостоящую модернизацию. Также эксперты говорят о вероятности того, что кубанским портам проще будет отказаться от транспортировки определенных видов груза. Но это может сказаться на экономике региона. При этом нельзя утверждать, что в настоящее время в морских портах Кубани не применяются современные технологии для защиты окружающей среды – все самые необходимые меры, по мнению представителей портов, приняты.
- Тем не менее, в Законодательное Собрание Краснодарского края периодически поступают жалобы от граждан на негативное влияние деятельности портовых организаций на окружающую среду. Никто не хочет как-то ущемлять интересы бизнеса, но в первую очередь следует думать о людях, – сказал Владимир Чепель.
В итоге решено было концептуально поддержать проект, но ко второму чтению подготовить некоторые поправки. В первую очередь, предложить увеличить сроки проведения модернизации.
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