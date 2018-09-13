Завтра должно быть наступление вооруженных сил Украины. Пару недель назад его анонсировало военное ведомство Донецкой народной республики. Накануне вечером на фронтах тревожное затишье.

Возможно, это затишье перед бурей. Нынешний четверг оказался на удивление относительно спокойным. На фронтах большей частью работало стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Лишь со стороны Марьинки были обстреляны Трудовские. Это окраина Донецка.

Четырнадцатого сентября ожидается атака вооруженных сил Украины. О ней сообщали военные Донецкой народной республики. Таковы были данные разведки.

Завтрашняя пятница как раз и есть четырнадцатое сентября. В четверг вечером Донецкая народная республика погрузилась в тревожное ожидание. Молчит даже мариупольское направление. Обычно после шести вечера украинская сторона начинает обстрелы Ленинского, либо Коминтерново. Судя по сводкам в этих населенных пунктах пока не зафиксировано ни одного прилета мин.

Так или иначе армия официального Донецка пока находится в режиме повышенной боевой готовности. Все ждут завтрашней пятницы.