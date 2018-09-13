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Валуев обсудил идею по запрету употребления в пищу домашних животных
13 сентября 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Палате представителей США приняли закон, который запрещает употреблять в пищу домашних животных. Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев прокомментировал эту инициативу.
Он полагает, что эта идея не найдет поддержки в России, сообщает НСН.
«У нас некоторых животных, которые считаются домашними, едят. Так что вряд ли в России такое примут. Либо тогда надо определить класс животных и принимать уже закон. А что там они напринимали, не хочу комментировать, это же Америка, вы же понимаете», - отметил Валуев.
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