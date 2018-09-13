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Эксперт: Психиатрическую экстренную помощь постепенно вытесняют
13 сентября 2018, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи скорой психиатрической бригады в Уфе обратились в Гострудинспекцию и прокуратуру с общей коллективной жалобой, основываясь на нарушении трудовых прав, передает «Интерфакс». Эксперт пояснил, кому, скорее всего, передадут функции расформированной бригады скорой психиатрической помощи.
Специалист сказал, что не нужно паниковать. Примеры точно такого же перераспределения нагрузки, по его мнению, уже существуют в столице России. Об этом сообщает НСН.
«Я не владею детальной информацией, но, возможно, эта функция перейдёт диспансерам или больницам. Поэтому бить в набат не стоит. А вообще идёт общая тенденция сокращения не всех психиатрических служб, а стационарных, с переносом центра тяжести на внебольничное звено, на диспансеры. Такие примеры есть в Москве, например, в 3-ей больнице есть такое отделение, они выезжают на дом и оказывают помощь. То есть, не дублируют психиатрическую экстренную помощь, а постепенно её вытесняют. Поэтому судить однобоко, что они расформируют бригаду и теперь город погибнет из-за безумцев, не стоит», — объяснил эксперт.
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