В Раде потребовали воccтановить поставку воды в Крым, а Климкина снять

Группа депутатов Верховной Рады Украины потребовала воccтановить поставку воды в Крым, а главу МИД Павла Климкина снять с должности министра. "Немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде", прекратить "геноцид, который нарушает права крымчан" и отправить в отставку главу МИД Павла Климкина потребовала от властей Украины фракция партии "Оппозиционный блок" в парламенте страны.

Заявление украинских нардепов опубликовано на сайте партии. "За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность", — говорится в нем.

В заявлении говорится, что партия требует от власти "прекратить блокирование" подачи пресной воды в Крым и считает, что такая политика "является геноцидом, нарушает права крымчан и одновременно противоречит задачам обеспечения национальной безопасности Украины", - сообщает РИА Новости.