Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь, поехали в Англию "оторваться в Лондоне". Петров сегодня дал интервью RT и Sputnik и рассказал о путешествии в Великобританию весной 2018 года.

В Лондоне мужчины были в начале марта. По словам Петрова, никаких деловых встреч по бизнесу они не планировали, просто хотели "приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря". Они хотели за один день побывать в Лондоне и в Солсбери.

Петров вспомнил, что в Англии 2 и 3 числа был транспортный коллапс из-за мощного снегопада. Они переживали, как сядет самолет. Потом узнали, что снегом завалило все города, автомобильные и железные дороги были перекрыты 2 и 3 марта. Поехать они никуда не смогли.

Отравленных Скрипалей нашли на скамейке в Солсбери 4 марта. Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что не работают в ГРУ, а занимаются небольшим бизнесом, являются предпринимателями средней руки, - сообщает РИА Новости. Они продают спортоборудование, микроэлементы и витамины. А в Солсбери поехали по совету друзей, как туристы.

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян пообщалась с «подозреваемыми» в отравлении Скрипалей. Мужчины сами обратились к Симоньян и отказались разговаривать с кем-либо ещё из журналистов.

Ранее Владимир Путин призвал подозреваемых в Лондоне дать интервью.