Анатолий Литовченко: «Ревизия ливневки Ленинского закончится к концу года»

Уже к концу текущего года будет готов полный отчет по ревизии ливневой и дренажной канализации Ленинского района Челябинска. Это значит, что эксперты "разберут по винтикам" все имеющиеся трубы, коллекторы и сочленения, а также дадут исчерпывающие рекомендации по приведению их в порядок.

В первых числах сентября директор лицея №77 Мария Саблина попросила депутата Госдумы Анатолия Литовченко приехать к ним в гости, чтобы поделиться своей бедой. Из-за высокого уровня воды в ближайшем озере Смолино здание этой школы неизменно подтопляет, а в период затяжных дождей вода в подвале достигает потолка.

Сырость и плесень – непременные спутники многих зданий, которые стоят в низинах Ленинского района. И для решения этой проблемы необходим комплексный подход – старые коммуникации не справляются растущему количеству зданий.

Анатолий Литовченко уверен, что ситуацию спасет понижения уровня озера Смолино. Если перекачать часть воды в обмелевшее озеро Курочкино, то можно будет решить сразу две проблемы. Эта работа началась в прошлом году – тогда по поручению губернатора Южного Урала Бориса Дубровского специалисты Минэкологии выдали ряд предложений по восстановлению водного баланса. Уже отремонтирована труба и насосная станция.

- Глава Челябинска Евгений Тефтелев держит ситуацию на личном контроле, и я, думаю, в самое ближайшее время начнется процесс перекачки воды, - уточнил Анатолий Литовченко.