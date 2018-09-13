В ДНР налоговики взялись за наследие погибшего Александра Захарченко

Налоговая служба официального Донецка объявила о проверке госпредприятий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство доходов и сборов официального Донецка опубликовало своеобразную «дорожную карту» на полгода. На сайте ведомства опубликован перечень приоритетных направлений деятельности министерства.

В объявлении девять пунктов, заявленная цель которых — создание прозрачной и понятной структуры работы Миндоходов в интересах граждан. Обещается, что за шесть месяцев будет проанализирована структура формирования налоговых поступлений. Кроме того, планируется передел налогового законодательства. Тут заявленная цель тоже — упрощение ведения бизнеса.

Проверки бизнеса будут регламентированы, а выдача разрешений автоматизирована. Кроме того, налоговое ведомство проверит кому были предоставлены налоговые льготы. Какие-то отменятся, а какие-то наоборот появятся (это касается аграрного комплекса). Будет создана горячая линия по борьбе с коррупцией.

В самом Донецке особо пристальное внимание обратили на седьмой пункт. Там анонсирован «анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и оценка их эффективности, а также возможность передачи их профильным министерствам или муниципальным образованиям».

Как пояснили корреспонденту АН инсайдеры официального Донецка сейчас миндоходов взялось за госпредприятия. Их курировала сестра главы Донецкой народной республики. По слухам, после смерти Александра Захарченко она выбыла из Донецка. И вроде как, после ее исчезновения пропало около полумиллиарда рублей.