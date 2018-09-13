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Водитель автобуса выгнал беременную женщину из-за просьбы не болтать по телефону
13 сентября 2018, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Екатеринбурге водитель городского автобуса выгнал беременную женщину из салона транспортного средства после того, как она попросил его прекратить разговаривать во время поездки по мобильному телефону.
Видеозапись конфликта опубликована в соцсети. Пострадавшая женщина рассказала, что во время поездки водитель автобуса трижды общался по телефону. Беременная женщина несколько раз просила водителя разговаривать по телефону во время движения автобуса. Водитель на замечания со стороны женщины сначала никак не реагировал. А как только пассажирка начала записать происходящее на видео, мужчина попросил беременную женщину «закрыть рот», после чего прижал ее дверьми и потребовал покинуть салон, при этом вернув ей деньги за билет, -сообщает URA.RU.
За разговор по телефону во время движения водителю может грозить штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Но в ГИБДД пострадавшая пока не обращалась. Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку соблюдения законодательства по вопросам провоза граждан в общественном транспорте.
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