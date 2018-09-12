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В ДНР вышли на след фигуранта дела об убийстве Захарченко
12 сентября 2018, 21:07 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Сыщики донецкой полиции объявили розыск мужчины, который был в кафе «Сепар» незадолго до теракта, в котором погиб глава республики Александр Захарченко.
Снимок не разборчив. На нем мужчина средних лет в белой рубашке. Это посетитель кафе «Сепар». Он был там незадолго до трагической гибели главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Фото распространили правоохранительные органы ДНР. В пояснении к изображению сообщается, что мужчину разыскивают в рамках расследования теракта.
Кто он подозреваемый или свидетель правоохранительные органы не сообщают. Следственные органы просят сообщить любую информацию, которая известна о разыскиваемом мужчине. При этом гарантируется конфиденциальность.
В качестве контактных данных, по которым можно сообщить информацию указаны два телефона. Первый — телефон оперативного дежурного 102. Второй — номер мобильного: +38-062-301-82-11. При необходимости заявитель может прийти в ближайшее отделение полиции.
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