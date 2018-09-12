Ненародные избранники

Словосочетание «народный избранник» всегда было синонимом слова «депутат». Однако нынешние реалии таковы, что употреблять его дальше в этом значении становится неуместным.

На всех выборах правят цифры, на прошедших в эти выходные выборах в Волгограде цифры заправляли.

Самая главная цифра «ненародности» прошедшего дня голосования – явка избирателей. «Вот такой нижины», - как поётся в детской песенке. По подсчетам независимых наблюдателей в Волгограде на участки пришли 13-15 процентов, по официальным данным – 24,10 процентов. До четверти не дотянули. При том, что электоральным правом, по сведениям регионального избиркома, у нас обладают только 61,5% жителей. С полным правом депутатам нового созыва можно сказать: «Мы вас не выбирали».

В течение дня 9 сентября скучно было всем. Членам избирательных комиссий на участках, выдававшим бюллетени в час по чайной ложке редко заходящему электорату. Продавцам выпечки, предлагающим всевозможных колобков, так и не нашедших покупателей. Дворовым котам и собакам, подтянувшимся на участки вслед за членами комиссий и буфетчицами, но не получившим кусочков от не купленных пирогов.

Единственными возмутителями спокойствия стали кандидаты от несистемных партий. Их гнев разразился громом в социальных сетях только к вечеру, когда надежда на призрачное попадание в городскую думу угасла совсем. Ни «Родина», ни «Альянс зелёных» не получили ни одного мандата, поэтому и стали скандалить о нарушениях.

Не смотря на низкую явку и наличие автоматизированной системы подсчета, предварительные результаты выборов в волгоградскую городскую думу избирком огласил только к глубокому утру понедельника. Первые новостные блоки местного телевизора в понедельник сообщали, что идёт подсчет и обработка результатов. Обычно результаты успевали подсчитать уже к концу дня голосования: с 20-00, когда закрывались участки до 24-00, времени хватало. Видимо, в новых составах избирательных комиссий совсем с математикой туго и калькуляторы сломались. Зато с прилежанием всё в порядке: «Единая Россия» набрала 52,94 процента голосов, КПРФ – 14,69 процентов, ЛДПР – 12,98 процентов, «Справедливая Россия» - 7,46 процентов. Таким образом, по партийным спискам 13 мандатов будет у «ЕР», у КПРФ и ЛДПР – по два мандата, от «СР» запустят только одного. В одномандатных округах – прилежание на 99%, по всем прошли представители «Единой России». Кроме одного. В округе №17 по Красноармейскому району победил самовыдвиженец Дмитрий Крылов. Снова будет портить кровь единогласным депутатам. Как комар слону. Хотя при нынешних полномочиях и полной лояльности городской и областной власти от городской думы уже практически ничего не зависит.

И напоследок. Конечно же, то, что количество избирательных участков в Волгоградской области уложилось в цифру 666 – это простое совпадение. Но уж очень символичное. Как ещё объяснить тот факт, что Волгоград выбрал «Единую Россию» - партию, продвигающую самую непопулярную и ненародную пенсионную реформу?