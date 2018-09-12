//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Бывшая Мисс Вселенная умерла от рака в 45 лет
- Наташа Королева опубликовала архивное фото с синими тенями и в лосинах
- Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери-красавицы
- Эммануил Виторган мечтает о братике для маленькой дочки
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Ненародные избранники
12 сентября 2018, 13:28 [«Аргументы Недели. Волгоград», Софья СОРОКА ]
Словосочетание «народный избранник» всегда было синонимом слова «депутат». Однако нынешние реалии таковы, что употреблять его дальше в этом значении становится неуместным.
На всех выборах правят цифры, на прошедших в эти выходные выборах в Волгограде цифры заправляли.
Самая главная цифра «ненародности» прошедшего дня голосования – явка избирателей. «Вот такой нижины», - как поётся в детской песенке. По подсчетам независимых наблюдателей в Волгограде на участки пришли 13-15 процентов, по официальным данным – 24,10 процентов. До четверти не дотянули. При том, что электоральным правом, по сведениям регионального избиркома, у нас обладают только 61,5% жителей. С полным правом депутатам нового созыва можно сказать: «Мы вас не выбирали».
В течение дня 9 сентября скучно было всем. Членам избирательных комиссий на участках, выдававшим бюллетени в час по чайной ложке редко заходящему электорату. Продавцам выпечки, предлагающим всевозможных колобков, так и не нашедших покупателей. Дворовым котам и собакам, подтянувшимся на участки вслед за членами комиссий и буфетчицами, но не получившим кусочков от не купленных пирогов.
Единственными возмутителями спокойствия стали кандидаты от несистемных партий. Их гнев разразился громом в социальных сетях только к вечеру, когда надежда на призрачное попадание в городскую думу угасла совсем. Ни «Родина», ни «Альянс зелёных» не получили ни одного мандата, поэтому и стали скандалить о нарушениях.
Не смотря на низкую явку и наличие автоматизированной системы подсчета, предварительные результаты выборов в волгоградскую городскую думу избирком огласил только к глубокому утру понедельника. Первые новостные блоки местного телевизора в понедельник сообщали, что идёт подсчет и обработка результатов. Обычно результаты успевали подсчитать уже к концу дня голосования: с 20-00, когда закрывались участки до 24-00, времени хватало. Видимо, в новых составах избирательных комиссий совсем с математикой туго и калькуляторы сломались. Зато с прилежанием всё в порядке: «Единая Россия» набрала 52,94 процента голосов, КПРФ – 14,69 процентов, ЛДПР – 12,98 процентов, «Справедливая Россия» - 7,46 процентов. Таким образом, по партийным спискам 13 мандатов будет у «ЕР», у КПРФ и ЛДПР – по два мандата, от «СР» запустят только одного. В одномандатных округах – прилежание на 99%, по всем прошли представители «Единой России». Кроме одного. В округе №17 по Красноармейскому району победил самовыдвиженец Дмитрий Крылов. Снова будет портить кровь единогласным депутатам. Как комар слону. Хотя при нынешних полномочиях и полной лояльности городской и областной власти от городской думы уже практически ничего не зависит.
И напоследок. Конечно же, то, что количество избирательных участков в Волгоградской области уложилось в цифру 666 – это простое совпадение. Но уж очень символичное. Как ещё объяснить тот факт, что Волгоград выбрал «Единую Россию» - партию, продвигающую самую непопулярную и ненародную пенсионную реформу?
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Ненародные избранники 13:28
Волгоград пассионарный 13:28
Померили силу 13:27
Гоголь, сны Веры Павловны и другие интриги волгоградских театров 12:53
Заводы под угрозой 12:52
Школа социального проектирования объявила набор 09.09 21:40
//Новости МирТесен
Служить! К ноге! Молодец! 06.09 12:39
Человек-Волгоград - крутой парень 05.09 15:52
Командовал Нэйерс, принимал Жуков 05.09 15:51
//Новости Гнездо.ру
Была бы охота – и найдётся работа 05.09 13:57
«Внимание, железнодорожный переезд!» 05.09 13:57
«Город на колесах» рассказал о профессиях 05.09 13:57
//Новости Redtram
Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублей 05.09 12:00
Высокоскоростной интернет пришёл в села Волгоградской области 05.09 12:00
В День города электрички дополнительно остановятся на Мамаевом кургане 31.08 17:19
//Новости ADWILE
2 сентября на детской железной дороге дополнительные рейсы 31.08 17:18
Зовут на митинг 29.08 16:21
В День знаний начинает действовать скидка на билеты в электричках 29.08 16:20
Ярмарка вакансий - новые жизненные перспективы 29.08 16:07
Болеть! И тогда «кожаный» станет «золотым» 29.08 16:06
Налоговые льготы получили 17 волгоградских компаний 29.08 16:05
//Новости партнеров
Сроки работ на волгоградской набережной продлеваются 29.08 16:04
Праздник с колёс 28.08 11:51
Жители Волгоградской области получили 190 тысяч госуслуг 23.08 15:24
Акция «Памятный гудок» пройдет 23 августа в Волгограде 22.08 14:57
При попытке захвата власти начать кампанию гражданского неповиновения 22.08 14:56