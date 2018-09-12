В Красноярске отследили нелегальную поставку черной икры
12 сентября 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники ФСБ нашли в Красноярске крупный нелегальный канал, который занимается поставками черной икры и осетрины. Жительница краевого центра закупала товар у браконьеров, после чего - перевозила на продажу.
Также женщины занималась отправкой продукции оптовыми партиями в другие регионы России, как сообщает ОТР.
При обыске правоохранительные органы изъяли более тонны рыбы осетровых пород, а также более чем 50 литров черной икры.
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