В Красноярске отследили нелегальную поставку черной икры

Сотрудники ФСБ нашли в Красноярске крупный нелегальный канал, который занимается поставками черной икры и осетрины. Жительница краевого центра закупала товар у браконьеров, после чего - перевозила на продажу.

Также женщины занималась отправкой продукции оптовыми партиями в другие регионы России, как сообщает ОТР.

При обыске правоохранительные органы изъяли более тонны рыбы осетровых пород, а также более чем 50 литров черной икры.